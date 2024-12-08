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Дому художника в Голышмановском округе исполнилось 10 лет

Общество, 17:17 08 декабря 2024

t.me/moiposelok | Фото: t.me/moiposelok

10 лет исполнилось Дому художника в д. Быстрой Голышмановского округа. Пространство для творчества создали по инициативе Евгения Корнильцева-Быстринского.

"Я объездил города и страны, но вернулся в Быструю. Сюда меня привели семейные ценности, ждали родные люди, друзья - Серёжа и Римма. Я ехал к ним, понимая, что дороже этих людей и этого места у меня нет. Когда становишься старше, выбираешь не там, где лучше, а то место, где ты нужнее. И я не ошибся, деревня продолжает жить. Сюда переезжают молодые семьи – рядом с моим домом появился новый. Ещё три домика строятся. А значит всё не зря", - поделился Евгений Корнильцев-Быстринский.

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По словам директора Голышмановского краеведческого музея Светланы Усольцевой, у художника по возвращению из столицы была цель – сделать нечто для своей малой родины.

"Он организовал студию живописи при краеведческом музее, объединил местных самородков вокруг себя. Позже начал заниматься с детьми. Проявил себя как талантливый педагог, его юные воспитанники обучаются в вузах на дизайнеров, реставраторов", - отметила руководитель.

Поддержку в реконструкции старой школы в д. Быстрой оказала администрация округа. Сегодня мастер организует занятия для ценителей живописи разных возрастов, недавно Евгений Корнильцев-Быстринский вернулся из регионов Новороссии, где побывал с творческой миссией. А Дом художника стал точкой притяжения для творцов России, где проходят пленэры, сообщается в Telegram-канале @moiposelok.

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# Голышмановский округ , художники

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