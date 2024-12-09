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Память погибших на полях сражений российских воинов почтили в Тюмени

Общество, 20:15 09 декабря 2024

центр “Аванпост” | Фото: центр “Аванпост”

Память погибших на полях сражений российских воинов почтили в Тюмени, в День Героев Отечества, 9 декабря, сообщает информационный центр правительства региона.

Участники СВО, представители центра "Аванпост" вместе с жителями возложили цветы и зажгли свечи памяти на мемориалах города.

“В регион доставлено Священное пламя – огонь памяти, огонь Победы, которое добавлено к Вечному огню мемориального комплекса на Саур-Могиле с Мамаева Кургана. От него зажглись три свечи, которые на БТР и квадроциклах доставили к тюменским памятникам, посвященным Великой Отечественной войне”, – сообщили в инфоцентре.

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Участники церемонии выложили из свечей с огнем Победы цифру 80 – символизирующую приближающийся юбилей Великой Победы.

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# День Героев Отечества , СВО

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