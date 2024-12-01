Фуат Сайфитдинов: День Героев Отечества – это праздник для родителей воинов

| Фото: из Telegram-канала Фуата Сайфитдинова | Фото: из Telegram-канала Фуата Сайфитдинова

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов присоединился к марафону звонков героям. Он поздравил маму участников специальной военной операции Эллу Васильевну, сообщает информационный центр правительства региона.

Ее старший сын с первых дней начала СВО участвовал в боях. После ранения и реабилитации он вернулся домой. Младший сын сейчас с честью выполняет свой долг, защищает свободу и независимость России.

"Огромное вам спасибо за воспитание сыновей! Ваших детей нужно ставить в пример молодым людям! Желаю вам и вашим детям мужества, терпения и всего самого доброго. Обязательно встретимся с вами лично", – сказал председатель регионального заксобрания.

Элла Васильевна – педагог, сейчас является координатором Фонда "Защитники Отечества" в Заводоуковске, поддерживает семьи наших бойцов.

"Это праздник всей нашей страны! У нас столько героев! И мужчин, и женщин! Я очень тронута, очень благодарна!", – произнесла Элла Васильевна.

9 декабря губернатор Тюменской области Александр Моор запустил акцию "Марафон звонков героям".

Глава региона поблагодарил всех, кто присоединился к акции.

“Сегодня многие бойцы и их родные услышали слова признательности. Следующий год, 2025-й, в Тюменской области посвящен героям. У нас будет много поводов, чтобы сказать всем, кто защищает Отчизну, большое спасибо!”, – написал губернатор в Telegram-канале.

Видео из Telegram-канала Фуата Сайфитдинова