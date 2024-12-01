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АО "Транснефть – Сибирь" получило благодарность от главы города Урая за социальную поддержку

Общество, 12:25 10 декабря 2024

архив КЦК «Юность Шаима» | Фото: архив КЦК «Юность Шаима»

АО "Транснефть – Сибирь" получило благодарственное письмо главы города Урая (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) Тимура Закирзянова за участие в развитии социокультурных объектов.

В рамках программы благотворительной деятельности предприятия выделило около 1 млн рублей киноконцертному цирковому комплексу "Юность Шаима" на приобретение сценических световых приборов. Это оборудование позволит воплотить сложные световые сценарии и режиссерские замыслы при подготовке и проведении мероприятий для жителей и гостей города Урая. В творческих клубах "Юность Шаима" занимается около 350 детей и подростков, в том числе дети работников Урайского управления магистральных нефтепроводов.

Тимур Закирзянов подчеркнул, что поддержка творческих инициатив и проектов концертного комплекса является значительным вкладом в развитие культуры города. "Благодаря акционерному обществу появилась возможность проводить новые социально-значимые события на более высоком уровне, которые не только обогатят культурную жизнь города Урай, но и станут платформой для самовыражения талантливых артистов и юных дарований", – отмечено в благодарственном письме главы города.

В рамках благотворительной программы в 2024 году на развитие региональных учреждений культуры нефтепроводное предприятие направило более 2 млн рублей. Предприятие регулярно оказывает поддержку в развитии и укреплении материально-технической базы культурных, социальных, образовательный, медицинских организаций в регионах присутствия.

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# благотворительность , Транснефть - Сибирь

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