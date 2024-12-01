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Тюменская область победила в олимпиаде управленческих команд "Школы Минпросвещения России"

Общество, 15:10 10 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская школа № 26 вошла в пятерку победителей олимпиады управленческих команд "Школы Минпросвещения России". Она выиграла в номинации "Школьная команда", сообщают организаторы.

Второй этап состязаний прошел со 2 по 4 декабря. Его участниками стали более 200 команд, выполнивших верно не менее 60 % заданий первого этапа. Олимпиада проведена в дистанционном формате и включает две номинации – школьная и муниципальная команда.

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# Минпросвещения РФ , школа

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