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Пресс-конференция об итогах работы управления Росгвардии по Тюменской области в 2024 году

Общество, 10:24 11 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Итоги служебной деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области в 2024 году. Ведомственная акция "Безопасный Новый год" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 11 часов.

Спикеры: заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области майор полиции Дмитрий Шевченко; заместитель начальника ФГКУ "Управление вневедомственной охраны ВНГ РФ по Тюменской области" полковник полиции Алексей Чертушкин; помощник начальника управления Росгвардии по Тюменской области по взаимодействию со СМИ — начальник пресс-службы, капитан полиции Людмила Попова.

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