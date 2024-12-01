Ишимцы отправили очередную гумпомощь в зону СВО

| Фото: ТГ-канал Андрея Артюхова | Фото: ТГ-канал Андрея Артюхова

Партию гуманитарной помощи отправили военнослужащим инженерно-сапёрного полка в зону СВО из Ишима. В составе груза - оборудование, необходимое для выполнения боевых задач, вещи, продукты, письма со словами поддержки от детей.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Ишима Федор Шишкин.

"Традиционно в сборе гумпомощи приняли активное участие школьники, студенты, ветераны, трудовые коллективы. Отдельная благодарность ишимским предпринимателям, которые приобрели дорогостоящее оборудование для борьбы с дронами", - отметил Шишкин.

Вместе с первым заместителем председателя Тюменской областной думы, секретарём Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андреем Артюховым они поблагодарили участников гуманитарной акции.