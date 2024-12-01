17 студентов Тюменского индустриального университета получат федеральные стипендии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 студентов Тюменского индустриального университета удостоены стипендий президента и правительства РФ за успехи в учебе и научной деятельности. Денежные вознаграждения они будут получать ежемесячно в течение учебного года, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Размер президентской стипендии составляет 2 тыс. 200 рублей, правительственной – 1 тыс. 440 рублей.

Студенты имеют успехи в учебе и научных исследованиях, являются победителями всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей, а также авторами открытий, изобретений и научных статей. При этом многие стали обладателями двойных стипендий президента и правительства РФ.

В их числе студентка четвертого курса направления "Прикладная геодезия" Владлена Ольховская, она автор деловой игры для использования в курсе элективных дисциплин, связанных с инженерной и компьютерной графикой в строительстве.

Более подробно о стипендиях в вузе можно узнать по ссылке.