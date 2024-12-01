Александр Моор: в "Абилимпикс" и "Профессионалы" необходимо вовлекать как можно больше ребят

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

В движения "Абилимпикс" и "Профессионалы" необходимо вовлекать как можно больше ребят. К такому выводу пришел губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с участниками чемпионатов, экспертами, партнерами-работодателями.

“Конечно, не все станут чемпионами. Это и не нужно. Главный результат для молодых людей – хорошая профессия и достойные рабочие места. Именно к этому мы все должны стремиться”, – произнес глава региона.

Напомним, 11 декабря Александр Моор встретился с победителями и призерами национальных чемпионатов "Абилимпикс" и "Профессионалы" и их наставниками.

“Наши ребята – молодцы. В уходящем году сборные Тюменской области завоевали 32 награды, в том числе 8 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. Хороший результат”, – написал он в Telegram-канале.

Чемпионаты "Абилимпикс" и "Профессионалы" – это не только соревнования и площадки, на которых молодые люди, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья, могут показать свои таланты и мастерство. По словам губернатора, это мощные проекты по развитию системы подготовки кадров и выстраиванию партнерства с ведущими предприятиями.