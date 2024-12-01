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Скульптурная композиция Петра и Февронии украсила сквер в селе Успенка

Общество, 15:09 15 декабря 2024

Telegram-канал Ольга Зиминой | Фото: Telegram-канал Ольга Зиминой

Скульптурная композиция православных святых Петра и Февронии украсила сквер у храма в селе Успенка Тюменского района. На торжественное открытие пришли жители села, меценаты, благодаря которым местный скульптор создал памятник любви и верности.

Об этом в своем Telegram–канале рассказала глава Тюменского района Ольга Зимина. Она подчеркнула, что в Год семьи в Тюменском районе было организовано немало культурных, спортивных, молодежных мероприятий. Для семей участников СВО провели несколько экскурсий по достопримечательностям района. Также в 2024 году вручали сертификаты на улучшение жилищных условий и приобретали жилье для тех, кто испытывает материальные трудности.

Ольга Зимина поблагодарила жителей Успенки за вклад в создание сквера у храма и самой скульптурной композиции.

"Общими усилиями творятся настоящие чудеса. Верю, что святые Петр и Феврония будут осенять своей благостью молодые семьи всего нашего района. Надеюсь, это место станет точкой притяжения для многих пар. Пусть появятся новые красивые традиции, и здесь, под приглядом святых, будут звучать признания в любви, предложения руки и сердца, детский смех", - добавила Ольга Зимина.

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