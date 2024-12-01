Тоболяки могут украсить елку в Роще Журавского своими игрушками

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Жители Тобольска могут украсить елку в Роще Журавского своими игрушками 22 декабря. Праздник начнется в 12 часов.

"Каждый может сделать игрушку собственными руками, принести, повесить. Все это приветствуется. Один человек может принести одну игрушку", — рассказал глава города Петр Вагин.

Он уверен, что получится сделать большой интересный праздник. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова