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Тоболяки могут украсить елку в Роще Журавского своими игрушками

Общество, 14:02 21 декабря 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Жители Тобольска могут украсить елку в Роще Журавского своими игрушками 22 декабря. Праздник начнется в 12 часов.

"Каждый может сделать игрушку собственными руками, принести, повесить. Все это приветствуется. Один человек может принести одну игрушку", — рассказал глава города Петр Вагин.

Он уверен, что получится сделать большой интересный праздник. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# праздник , Тобольск

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