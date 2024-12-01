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Около трёх миллионов рублей похитил мошенник у пенсионера в Тюмени

Происшествия, 17:45 19 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2,9 млн рублей похитил у тюменского пенсионера мошенник, представившийся ему сотрудником ФСБ России, сообщает региональная прокуратура.

Злоумышленник, позвонив с российского абонентского номера в мессенджере Тelegram, сообщил жертве о попытке несанкционированного снятия средств с банковского счёта

Поверив собеседнику, потерпевший самостоятельно перевёл деньги на счета, указанные мошенником. Возбуждено уголовное дело.

Всего 80 жителей Тюменской области пострадали от действий телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 27 млн рублей.

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# мошенничество , уголовное дело

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