Тюменка Виктория Сливко выиграла золото Кубка Содружества по биатлону
Общество, 16:16 21 декабря 2024
| Фото: тг-канал Александра Моора (архив)
Виктория Сливко выиграла золото Кубка Содружества по биатлону 21 декабря. Тюменская спортсменка стала лучшей в гонке преследования в Чайковском Пермского края.
"Вика здорово проводит сезон. Практически в каждой гонке – медаль. Болеем за наших спортсменов, поздравляю тренеров. Молодцы, так держать", - написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.