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Тюменка Виктория Сливко выиграла золото Кубка Содружества по биатлону

Общество, 16:16 21 декабря 2024

тг-канал Александра Моора (архив) | Фото: тг-канал Александра Моора (архив)

Виктория Сливко выиграла золото Кубка Содружества по биатлону 21 декабря. Тюменская спортсменка стала лучшей в гонке преследования в Чайковском Пермского края.

"Вика здорово проводит сезон. Практически в каждой гонке – медаль. Болеем за наших спортсменов, поздравляю тренеров. Молодцы, так держать", - написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

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# Александр Моор , биатлон , Виктория Сливко

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