Ледовую переправу для автомобилистов открыли в Вагайском районе

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ледовую переправу открыли для автомобилистов на дороге Экстезерь - Баишевская в Вагайском районе. Доступна основная полоса протяженностью 300 метров и шириной 30 метров, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Толщина льда на переправе составляет до 50 см, что позволяет безопасно проезжать автомобилям массой до 5 тонн.

Для пешеходов обустроена отдельная дорожка, огороженная светоотражающими элементами. На переправе установлены пункты обогрева, размещены инвентарь для оказания помощи утопающим, прожектор, запасы противогололедных материалов и информационные знаки.

Решение о запуске автомобильного сообщения на переправе было принято по итогам обследования объекта комиссией.