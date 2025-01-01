Ветврач рассказал, какие человеческие болезни встречаются у домашних животных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О том, какие человеческие болезни встречаются у домашних животных, рассказал ветеринарный врач Максим Мезенцев.

"Болеют ли наши четвероногие друзья болезнями характерными и для людей? Да, болеют. Не всеми и не всегда, но не редко встречаются схожие диагнозы, симптомы, течение и даже лечебный процесс зачастую протекает по схожей схеме", – объяснил ветврач в разговоре с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня".

Он отметил, что среди наиболее часто встречающихся заболеваний, общих для людей и животных, – так называемые системные проблемы тех или иных органов и систем: сахарный диабет, острая и хроническая почечная недостаточность, миокардиты, циститы, пневмония и тромбоэмболии и многие другие.

У животных есть те же механизмы восприятия боли, как и у людей, поэтому в болезни, при травматизации, после перенесенных операций животные так же испытывают боль. Наши питомцы не могут говорить, поэтому они вслух не пожалуются на неприятные ощущения. При этом есть научные статьи на основании проведенных исследований, где говорится, что животные могут испытывать боль, страх.

Использование препаратов для людей в ветеринарной практике допустимо. Но есть и те, что категорически нельзя использовать для наших четвероногих друзей. Их немало и по каждому конкретно лучше обсудить с ветеринарным специалистом в каждом конкретном случае.

"Самое главное, что должен понимать человек, что даже если он по своему опыту сталкивался с такой же болезнью, то это еще не значит, что он сможет без консультации ветеринара помочь своему питомцу, но ему легче будет понять, что чувствует его четвероногий друг", – подвел итог Максим Мезенцев.