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Медик из зоны СВО поблагодарила жителей Тюменской области за поддержку

Общество, 16:21 31 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медсестра-анестезист, которая сейчас несет службу в зоне специальной военной операции, поблагодарила земляков за поддержку в 2024 году, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Мы очень довольны. Мы получаем все, в чем нуждаемся. Огромное вам спасибо!", - сказала она.

В Новый год медик пожелала жителям Тюменской области здоровья и благополучия.

"И хотелось бы поздравить всех-всех в Тюменской области с наступающим Новым годом! Всем здоровья, счастья, семейных благ, удачи и всего самого наилучшего!", - обратилась она к землякам.

Видео - информационный центр регионального правительства.

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