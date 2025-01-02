Театры Тюменской области поставят спектакли для слабовидящих

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменское концертно-театральное объединение выиграло грант СИБУРА на создание спектаклей с тифлокомментированием. Поддержка позволит закупить специальное оборудование, организовать работу тифлокомментатора, а также предусмотреть билеты для слабовидящих детей и взрослых, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

Всего в 2025 году Тюменский театр кукол покажет четыре такие постановки, Тюменский драматический театр – три, Тобольская драма – две. Посетят их жители Тюмени, Тобольска и Пыть-Яха.

Опыт адаптации спектаклей для слабовидящих у ТКТО уже есть. Благодаря программе "Особый взгляд" БФ "Искусство, наука и спорт" в 2023 и 2024 году были показаны пять спектаклей.

Конкурс социально значимых проектов ПАО "СИБУР холдинг" прошёл в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".