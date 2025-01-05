В Тюменской области выбирают новый созыв Студенческого совета
Новый созыв Студенческого совета выбирают в Тюменской области. Участниками отбора стали студенты очной формы обучения в возрасте от 16 до 30 лет из Тюмени, Тобольска, Ишима, Голышманово и Ялуторовска, сообщает инфоцентр регионального правительства.
"Часть конкурсных испытаний завершена, ждем января, чтобы узнать имена ребят, которые войдут в состав Студсовета 2025 года. Вместе будем защищать права студентов, реализовывать областные проекты и поддерживать студенческие инициативы", - уточнила руководитель Студенческого центра Тюменской области и куратор Студсовета региона Екатерина Гагарина.
В январе кандидаты примут участие в дебатах прямого эфира областного телеканала. После состоится онлайн-голосование, в котором смогут поучаствовать все студенты Тюменской области.
Отметим, в состав регионального Студсовета войдут 15 студентов-победителей конкурсных испытаний проекта, пять председателей объединенных советов обучающихся вузов и глава студсовета среднего профессионального образования.