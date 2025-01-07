Тюменские локальные сообщества приглашают на премию "Жить вместе"

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Заявки от локальных инициатив и сообществ, которые решают важные проблемы в регионах, принимает премия "Жить вместе" до 1 апреля. Проектам помогают не только финансово, но и создают необходимый для развития нетворкинг

Подать заявку можно в одной из четырех номинаций: "Культура", "Милосердие", "Память", "Русское наследие". К участию приглашаются инициативы, которые существуют уже минимум два года.

За пять лет работы премии принято почти 2 тыс. 500 заявок и выбрано 65 проектов-лауреатов, которые получили денежные призы в 100 тыс. рублей. Среди проектов, вошедших в лонг-лист премии 2024 года, четыре из Тюменской области.