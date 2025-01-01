В Центре русской культуры тюменцы могут бесплатно танцевать и петь в хоре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 20 коллективах Центра русской культуры тюменцы могут заниматься творчеством на бесплатной основе. Ансамбли предусмотрены как для детей и молодежи, так и для взрослых, представителей старшего поколения.

О возможных вариантах творческой реализации рассказала художественный руководитель Центра Екатерина Муслахутдинова.

"Для старшего поколения у нас есть и хор, и ансамбли, и даже хореографический коллектив "Кумушки", в котором выступают около 40 женщин от 55 дет и старше. Есть у нас театр народной песни "Свекровушка". Многие коллективы связаны с народным творчеством. Они исполняют и стилизованные произведения, и фольклорные обряды. В числе молодежных — фольклорный ансамбль "Ленок", студия народной песни "Горлинка". Действуют патриотический клуб "Казачья застава", юношеский клуб фланкировки "Вихрь". Казачье направление представлено ансамблями "Атаманский причал", "Любава". Возраст участников - от 45 лет и старше", — поделилась она.

Юные тюменцы занимаются в ансамблях эстрадной песни, хореографических группах. В процессе они выступают не только на городских праздниках, но и различных конкурсах, фестивалях. Конкурсная система достаточно серьезная, отмечают специалисты.

"Мы проводим много городских мероприятий. Самое масштабное — фестиваль "Тюмень мастеровая" в День города. Люди, которые занимаются у нас в клубных формированиях, не боятся выступать на сцене. Например, нередко приходят люди пожилого возраста и говорят, что всю жизнь мечтали стать артистами", — дополнила Екатерина Муслахутдинова.

Подробную информацию о коллективах можно узнать в сообществе Центра русской культуры во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова