Тюменский блиц-турнир по шахматам в ледяной воде признали "Главным рекордом 2024 года"
Первый в истории России блиц-турнир по шахматам в ледяной воде, который провели в Тюмени, признали победителем в номинации "Главный рекорд 2024 года".
Новостью с корреспондентами информационного агентства "Тюменская линия" поделился исполнительный директор центра "АквАйСпорт — Тюмень" Андрей Агарков.
"Был объявлен конкурс. Буквально за выходные праздничные дни тюменцы с двух процентов набрали 73 процента голосов. А наши ближайшие конкуренты с 65 процентов упали на 18 процентов. Это говорит о том, что поддержка "моржей" нашей закаленной страны большая", — рассказал он.
Напомним, первый в истории России блиц-турнир по шахматам в ледяной воде прошел в Тюмени 30 марта 2024 года. Его организатором выступил центр закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень". По словам Алексея Агаркова, событие выдалось ярким и впечатляющим.
Инна Пахомова, Александр Лабыкин