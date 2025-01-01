Тюменский блиц-турнир по шахматам в ледяной воде признали "Главным рекордом 2024 года"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый в истории России блиц-турнир по шахматам в ледяной воде, который провели в Тюмени, признали победителем в номинации "Главный рекорд 2024 года".

Новостью с корреспондентами информационного агентства "Тюменская линия" поделился исполнительный директор центра "АквАйСпорт — Тюмень" Андрей Агарков.

"Был объявлен конкурс. Буквально за выходные праздничные дни тюменцы с двух процентов набрали 73 процента голосов. А наши ближайшие конкуренты с 65 процентов упали на 18 процентов. Это говорит о том, что поддержка "моржей" нашей закаленной страны большая", — рассказал он.

Напомним, первый в истории России блиц-турнир по шахматам в ледяной воде прошел в Тюмени 30 марта 2024 года. Его организатором выступил центр закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень". По словам Алексея Агаркова, событие выдалось ярким и впечатляющим.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин