  • 10 января 202510.01.2025пятница
  • USD102,2911
    EUR105,0893
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

Тюменский блиц-турнир по шахматам в ледяной воде признали "Главным рекордом 2024 года"

Общество, 17:01 10 января 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый в истории России блиц-турнир по шахматам в ледяной воде, который провели в Тюмени, признали победителем в номинации "Главный рекорд 2024 года".

Новостью с корреспондентами информационного агентства "Тюменская линия" поделился исполнительный директор центра "АквАйСпорт — Тюмень" Андрей Агарков.

"Был объявлен конкурс. Буквально за выходные праздничные дни тюменцы с двух процентов набрали 73 процента голосов. А наши ближайшие конкуренты с 65 процентов упали на 18 процентов. Это говорит о том, что поддержка "моржей" нашей закаленной страны большая", — рассказал он.

﻿

Напомним, первый в истории России блиц-турнир по шахматам в ледяной воде прошел в Тюмени 30 марта 2024 года. Его организатором выступил центр закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень". По словам Алексея Агаркова, событие выдалось ярким и впечатляющим.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АквАйСпорт-Тюмень , моржи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:41 10.01.2025Более 2 тысяч молодых тюменцев направили на срочную службу
19:29 10.01.2025Льготный проезд на междугородних маршрутах в Тюменской области действует по транспортным картам
18:28 10.01.2025В "Ребячьей республике" провели смену, посвященную Году защитника Отечества и Году героев
18:17 10.01.2025Владимир Якушев вручил госнаграды сотрудникам прокуратуры России