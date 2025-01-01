Тюменцы могут выбрать территории для благоустройства на 2026 год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый этап выбора территорий для благоустройства в 2026 году закончится 16 января 2025 года. Тюменцы могут изучить перечень предложенных локаций и определить, какие зоны отдыха нуждаются в первоочередном внимании.

Как сообщает "Вслух.ру", в списке есть площади Историческая, борцов Революции, Единства и Согласия, Городская, Солнца, 400-летия Тюмени, скверы Немцова, Прощания, Депутатов, Березовая роща, бульвары Текутьева, Косухина, Чукмалдина, парк Заречный и др. Всего в перечне по административным округам около 200 мест, включая озелененные территории. Полный реестр можно посмотреть в официальном паблике "Тюмень - наш дом".

"Реестр был составлен на основе проведённой инвентаризации. Каждый житель города имеет возможность изучить список предложенных объектов и выразить своё мнение. Мы призываем вас активно участвовать в этом процессе. Чем больше голосов соберёт та или иная зона, тем выше её шансы попасть в федеральную программу для включения в программу благоустройства", - сказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

Напомним, что благодаря активности граждан в 2024 году появились скверы Леонида Згерского, Добровольцев, парк Константина Лагунова, благоустроенные территории на улицах Энергостроителей и Мусоргского.

В 2025 году преобразят локации на улице Карла Маркса, 110а; на проезде Солнечном - от проезда Заречного до улицы Эрвье; на улице Мельничной, 21-23; на улице Юрия Семовских, 8, стр. 1, 10; в проезде Геологоразведчиков — от Тульской до дома №42.