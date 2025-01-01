Тюменские студенты могут поучаствовать в олимпиаде терапевтических наук
Общество, 12:02 12 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Всероссийская олимпиада терапевтических наук пройдет в Тюменском медуниверситете с 18 по 19 апреля 2025 года. Принять участие могут студенты 4-6 курсов медицинских вузов, обучающиеся по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия".
Как сообщает "Тюменская область сегодня", формат олимпиады включает викторины, игры и проектные сессии. Организаторами олимпиады выступают кафедра госпитальной терапии с курсом эндокринологии Тюменского медицинского университета и студенческий научный кружок кафедры "Госпитальная терапия ТМУ".