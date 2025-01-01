Труд журналистов "Тюменской линии" отмечен грамотами и благодарностями

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Грамоты и благодарности получили сотрудники информационного агентства "Тюменская линия" в свой профессиональный праздник - День российской печати.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил начальника и редактора отдела производства мультимедийного контента Александра Лабыкина и Анжелу Лебедеву благодарственными письмами.

"Хочу поблагодарить вас за работу в 2024 году, который был богат на события, постоянно держал нас в тонусе и в напряжении. Прошлый год начинался с выборов президента России, прошел Год семьи, юбилейный год для Тюменской области и одно из значимых событий — рекордный паводок", - сказал глава региона.

В Конторе пароходства коллег поздравили директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова и ее заместитель Роман Мамонтов. Почетными грамотами и благодарностями департамента в этот день отмечены главный редактор ИА "Тюменская линия" Елена Стрельцова, сотрудники Любовь Бушмакина, София Злагода, Александр Лабыкин, Сергей Соболенко, Александр Фролов.

"Формулировку "сложный год" предлагаю заменить на "год полный интересных событий". 2025 год будет тоже, на наш взгляд, богат интересными событиями. Может быть, какие-то будут для нас неожиданными. Но благодаря тому, что мы умеем работать в команде, все они будут качественно освещены", - подчеркнула Ирина Широкова.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Она акцентировала внимание на том, что 2025 объявлен в Тюменской области Годом героев. СМИ подготовят на эту тему уникальный контент. Например, "Тюменская линия" готовит публикацию о микробиологе, который помог в расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине.