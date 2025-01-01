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Труд журналистов "Тюменской линии" отмечен грамотами и благодарностями

Общество, 17:45 13 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Грамоты и благодарности получили сотрудники информационного агентства "Тюменская линия" в свой профессиональный праздник - День российской печати.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил начальника и редактора отдела производства мультимедийного контента Александра Лабыкина и Анжелу Лебедеву благодарственными письмами.

"Хочу поблагодарить вас за работу в 2024 году, который был богат на события, постоянно держал нас в тонусе и в напряжении. Прошлый год начинался с выборов президента России, прошел Год семьи, юбилейный год для Тюменской области и одно из значимых событий — рекордный паводок", - сказал глава региона.

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В Конторе пароходства коллег поздравили директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова и ее заместитель Роман Мамонтов. Почетными грамотами и благодарностями департамента в этот день отмечены главный редактор ИА "Тюменская линия" Елена Стрельцова, сотрудники Любовь Бушмакина, София Злагода, Александр Лабыкин, Сергей Соболенко, Александр Фролов.

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"Формулировку "сложный год" предлагаю заменить на "год полный интересных событий". 2025 год будет тоже, на наш взгляд, богат интересными событиями. Может быть, какие-то будут для нас неожиданными. Но благодаря тому, что мы умеем работать в команде, все они будут качественно освещены", - подчеркнула Ирина Широкова.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Она акцентировала внимание на том, что 2025 объявлен в Тюменской области Годом героев. СМИ подготовят на эту тему уникальный контент. Например, "Тюменская линия" готовит публикацию о микробиологе, который помог в расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине.

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# День печати , журналисты , поощрения

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