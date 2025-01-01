Специальный гастрономический фестиваль посвятят 80-летию Победы в Тюмени
Гастрономический фестиваль "Привал Победы", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, готовятся запустить в Тюмени. Об этом рассказала президент Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров Татьяна Томина.
Участие в нем примут более 20 рестораций. Команды заведений будут интерпретировать тему победного мая через гастрономию.
"Финал состоится в День Победы. Все рестораторы соберутся в одном месте, где будут демонстрировать свое искусство и угощать всех желающих", — дополнила Татьяна Томина.
Напомним, в 2025 году горожан и гостей областной столицы ждут сразу несколько гастрономических событий от Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров. Например, впервые с 10 февраля по 10 марта в кофейнях и кондитерских пройдет "Колокольников фест". По словам организаторов, кондитерские изделия — это тоже часть истории Тюмени. Не исключено, что во время фестиваля появятся новые десерты, которые назовут в честь прославленных жителей региона.
Инна Пахомова