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Почти 890 тысяч раз посетили жители Тюменской области модельные библиотеки в 2024 году

Общество, 19:44 15 января 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

889 тыс. 431 раз посетили жители Тюменской области модельные библиотеки в 2024 году, сообщает региональный департамент культуры.

Больше всего увеличилось количество посещений в детской библиотеке № 3 им. С.В. Мальцева в Тюмени – на 155% в сравнении с 2023 годом.

Читатели приходят в библиотеку за новыми книгами – здесь обновлено более 50% библиотечного фонда. Также они с удовольствием проводят время в уютных пространствах для культурного досуга и технического творчества.

В 2024 году библиотека имени Мальцева вошла в число финалистов всероссийского конкурса "Золотая полка" в номинации "Лучший модельный фонд детской библиотеки". Ведущий библиотекарь Вера Лавренова признана лучшим библиотекарем в городском конкурсе профмастерства.

Всего в Тюменской области обновлены и работают по модельному стандарту 13 библиотек. Эта работа проведена в рамках нацпроекта "Культура" (2019-2024), реализация которого с 2025 года продолжится в новом нацпроекте "Семья".

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# библиотеки , департамент культуры Тюменской области

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