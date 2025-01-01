Почти 890 тысяч раз посетили жители Тюменской области модельные библиотеки в 2024 году

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

889 тыс. 431 раз посетили жители Тюменской области модельные библиотеки в 2024 году, сообщает региональный департамент культуры.

Больше всего увеличилось количество посещений в детской библиотеке № 3 им. С.В. Мальцева в Тюмени – на 155% в сравнении с 2023 годом.

Читатели приходят в библиотеку за новыми книгами – здесь обновлено более 50% библиотечного фонда. Также они с удовольствием проводят время в уютных пространствах для культурного досуга и технического творчества.

В 2024 году библиотека имени Мальцева вошла в число финалистов всероссийского конкурса "Золотая полка" в номинации "Лучший модельный фонд детской библиотеки". Ведущий библиотекарь Вера Лавренова признана лучшим библиотекарем в городском конкурсе профмастерства.

Всего в Тюменской области обновлены и работают по модельному стандарту 13 библиотек. Эта работа проведена в рамках нацпроекта "Культура" (2019-2024), реализация которого с 2025 года продолжится в новом нацпроекте "Семья".