Олег Датских сообщил о возвращении в Россию военнослужащего из Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Олег Датских сообщил о возвращении в Россию военнослужащего из Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих, среди них – один житель Тюменской области.

"Это очень хорошая новость для всех нас. Ранее в мой адрес обращалась жена участника СВО по вопросу освобождения его из плена. Сегодня он возвращен на Родину. Работа проводится совместно с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации. Всем вернувшимся на Родину военнослужащим будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь", – сказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

В настоящее время, по данным Министерства обороны, все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь.

Всех освобожденных доставят в Российскую Федерацию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.