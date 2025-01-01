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Олег Датских сообщил о возвращении в Россию военнослужащего из Тюменской области

Общество, 17:47 15 января 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Олег Датских сообщил о возвращении в Россию военнослужащего из Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих, среди них – один житель Тюменской области.

"Это очень хорошая новость для всех нас. Ранее в мой адрес обращалась жена участника СВО по вопросу освобождения его из плена. Сегодня он возвращен на Родину. Работа проводится совместно с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации. Всем вернувшимся на Родину военнослужащим будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь", – сказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

В настоящее время, по данным Министерства обороны, все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь.

Всех освобожденных доставят в Российскую Федерацию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

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# Олег Датских , СВО

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