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Более 74 тысяч пользователей посетили геопортал Тюменской области за 2024 год

Общество, 15:42 16 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 74 тыс. пользователей посетили геопортал Тюменской области за 2024 г. Это в три раза больше, чем годом ранее, сообщает региональный департамент информатизации.

На сайте можно посмотреть зоны покрытия сотовой связью 4G, 3G, 2G. Также на карте "Информатизация" размещена информация доступе к интернету, точках доступа к сети бесплатного интернета "TyumenFree", пунктах коллективного доступа к сети.

Сервис доступен по ссылке. В меню верхней левой части необходимо поставить галочку напротив нужного пункта.

скриншот страницы Геопортала Тюменской области | Фото: скриншот страницы Геопортала Тюменской области

Также на этой карте родителям удобно выбирать подходящий филиал центра робототехники и АСУ Тюменской области. Всего в регионе действуют 76 таких классов.

Кроме того, в распоряжении пользователей геопортала информация об обстановки на дорогах и объектах Тюмени в режиме реального времени, благодаря обзорным камерам.

Геопортал развивался в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика", который стал основой для нового нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", реализуемого в 2025 г.

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# геопортал , департамент информатизации Тюменской области , нацпроект Цифровая экономика

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