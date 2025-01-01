На фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Китае представили работы российских цифровых художников

фото Российского экспортного центра фото Российского экспортного центра

Работы современных российских цифровых художников, созданные на платформе Простор, представлены на фестивале-ярмарке "Сделано в России", который проходит в китайском Шэньяне с 17 по 25 января. На выставке представлено 40 работ от 32 художников, среди которых Артем Ткач, Ринат Абдрахманов, Сережа Паршаков, дуэт DIMITRIEV&YANAK и Амир Буйный, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).

Посетители фестиваля через цифровое искусство могут переосмыслить роль искусственного интеллекта и увидеть, что из себя представляет программный код и другие сложно визуализируемые вещи.

Развитие креативных индустрий, по словам генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, несет позитивный эффект для экономики и общества, включая рост малого и среднего предпринимательства, диверсификацию несырьевого экспорта и, что важно, популяризацию национального бренда страны. "А это — одна из задач, на решение которой направлена программа продвижения "Сделано в России". Цифровые выставки набирают популярность во всем мире. Гости фестиваля в Шэньяне увидят работы российских цифровых художников и через них смогут открыть Россию с новой стороны", — подчеркнула она.

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит в торговом центре Shengjing Mall на знаменитой "Русской улице". Жители Шэньяна могут познакомиться с продукцией более 120 российских производителей из 40 регионов, попробовать новинки в дегустационной зоне и приобрести понравившиеся товары напрямую у производителей. Для представителей бизнеса предусмотрена площадка для деловых переговоров.

Фестиваль-ярмарка уже зарекомендовал себя как важная площадка для продвижения российской продукции в Китае. В 2024 году ярмарки прошли Шэньяне, Даляне, Харбине и Чэнду.

На китайских маркетплейсах активно работают три тюменских компании, которые реализуют свадебные платья, сладости и системы водоочистки.