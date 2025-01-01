Новый филиал городской поликлиники построят в подгорной части Тобольска

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Филиал областной больницы №3 площадью 1200 кв. м построят в подгорной части Тобольска в рамках реализации региональной программы "Развитие здравоохранения". Схема здания уже утверждена. Новый объект обеспечит доступность консультативно-диагностической, лечебной и профилактической помощи для жителей подгорной части города, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Основным принципом организации работы нового филиала станет разделение потоков пациентов. Для взрослого и детского населения предусмотрены отдельные два крыла для приёма, а также отдельные входы для тех, кто обращается за неотложной медицинской помощью.

Поликлиника будет включать в себя кабинеты терапевтов, педиатров, узких специалистов, кабинет школы здоровья, кабинеты УЗИ и ЭКГ, физиотерапии, прививочный, процедурный, перевязочный, стоматологический кабинеты, кабинет раннего выявления заболеваний, помещение дневного стационара, аптеку, комнату кормления.

"Новый филиал станет большим шагом вперед в организации медицинской помощи в Тобольске. Уверен, что новое здание поликлиники станет точкой притяжения для жителей подгорной части города и примером эффективного подхода к здравоохранению", – прокомментировал главный врач областной больницы № 3 Дмитрий Бойко.