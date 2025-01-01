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Тобольский район присоединился к акции "Блокадный хлеб"

Общество, 19:36 24 января 2025

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

К всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб" присоединился Тобольский район. В сёлах раздают карточки и 125 граммов хлеба, сообщили в пресс-службе администрации района.

"872 дня фашисты держали город в окружении. Красной Армии удалось прорвать вражеское кольцо и полностью освободить Ленинград 27 января 1944 года. Блокадный хлеб - символ жизни и надежды", - отмечают организаторы.

В Башково культорганизаторы провели акцию 22 января, в Сетово и Кутарбитке она проходит 24 января, в Надцах запланирована на 26 января, в Абалаке и Ушарова – на 27 января.

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# акция , блокада Ленинграда , блокадный хлеб , Тобольский район

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