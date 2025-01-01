Более 2 тысяч кредитов на образование оформили тюменские студенты в прошлом году

| Фото: пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Более 2 тысяч образовательных кредитов оформили студенты и абитуриенты из Тюменской области в Сбербанке в прошлом году. Сумма выданных займов в 2024 году выросла на 20% по сравнению с 2023 годом и превысила 770 млн рублей.

Чаще всего образовательные кредиты берут для обучения в Тюменском государственном университете. На втором месте Тюменский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации, на третьем —Тюменский индустриальный университет.

Также студенты и абитуриенты активно оформляют кредиты для обучения в ссузах. Среди самых популярных учебных заведений Тюменский колледж экономики, управления и права. На втором месте Тюменский медицинский колледж, на третьем — Тюменский колледж производственных и социальных технологий.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка: "Сегодняшнее поколение студентов-зумеров постоянно стремится к личностному росту и саморазвитию. Им важно качественное образование, чтобы получить путевку в жизнь и реализовать свои амбиции и планы. Сбер готов оказать поддержку в этих стремлениях, помогая строить успешное будущее. Программа льготного кредитования для студентов и абитуриентов отличается низкими ставками и удобными условиями погашения. Это дает широкие возможности для выбора будущей специальности и профессионального пути".

Образовательный кредит — это целевой кредит, для него характерны более низкая процентная ставка, льготные условия по платежам и длительный срок погашения. Такой кредит позволяет оплатить до 100% стоимости высшего и среднего профессионального образования в лицензированных российских вузах и колледжах. Оплата обучения осуществляется траншами за каждый семестр или академический год.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Студенты и абитуриенты Тюменской области активно использовали образовательные кредиты от Сбербанка в прошлом году, увеличив их количество на 20%. Это говорит о стремлении молодёжи к развитию и профессиональному росту. Сбербанк остается надежным партнером для студентов и абитуриентов, предоставляя доступ к качественному образованию. Мы предлагаем программу льготного кредитования с низкими процентами и удобными условиями погашения. Например, кредит можно взять на оплату одного семестра, года или обучения целиком. Во время обучения плюс 9 месяцев после окончания учёбы студенты платят только часть процентов по кредиту. Такие условия позволяют молодым людям выбирать профессию своей мечты и строить успешное будущее. Такой подход поддерживает образовательное развитие и способствует экономическому росту региона".

Сейчас общая ставка кредита на учёбу составляет 22,38% годовых, из которых студент заплатит лишь 3%. Если 4-летнее обучение в вузе стоит 800 тысяч рублей, то по условиям кредита ежемесячный платеж в первый год составит 40% от начисленных процентов — порядка 150 рублей в месяц. Второй год — 60% (450 рублей). С третьего года и до конца обучения (плюс 9 месяцев после его окончания) — 100% (1500 рублей). Когда льготный период закончится, ежемесячный платёж вырастет, поскольку выпускник начнёт погашать основной долг. Период погашения кредита после окончания вуза составляет 15 лет, при желании кредит можно погасить досрочно.

Оформить кредит может только сам студент. Для подачи заявки нужно иметь постоянную или временную регистрацию в России. Если студенту меньше 18 лет, понадобится согласие одного из родителей. Справка о доходе не нужна. Пакет документов включает заявку на кредит, паспорт с отметкой о регистрации, договор с учебным заведением о предоставлении платных услуг и счёт на оплату обучения. Подать заявку можно в любом отделении Сбера, и банк её сразу рассмотрит.

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