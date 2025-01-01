Учащихся Тюменского медколледжа поздравили с Днем студента

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С наступающим Днем студента поздравили обучающихся Тюменского медицинского колледжа 24 января. Накануне праздника активистам и отличникам вручили грамоты и благодарственные письма. Также в учебном заведении устроили праздничный концерт с яркими вокальными, танцевальными и театральными номерами.

Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам Тюменского медицинского колледжа Анастасия Кирюхина, студенты колледжа активно включаются во все областные конкурсы, проекты, в том числе организованные Студенческим советом Тюменской области. Это "Лидеры 72", исследования студенческой среды, "Кампус 4.0: В общаге" и другие.

"Сегодня в Тюмени были подведены итоги выборов в Студсовет области, и наши студенты вошли в его состав. Мы гордимся ребятами, они погружены в региональную повестку в области молодежной политики. Это здорово, интересно, когда студенты развиваются и проявляют свою инициативу. Они являются не просто участниками, а непосредственными организаторами и наставниками многих проектов", - отметила Анастасия Кирюхина.

Отметим, в Тюменском медицинском колледже обучаются порядка 2,6 тыс. студентов. Это жители не только Тюмени, но и Омской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и других регионов.

Любовь Голышева