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Около 130 тюменских школьников объединил молодежный форум Aiesec fest

Общество, 15:10 26 января 2025

Виктория Макарова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктория Макарова, ИА "Тюменская линия"

Около 130 школьников объединил молодёжный профориентационный форум Aiesec fest, который проходит в мультицентре "Контора пароходства" 26 января. Ученики из 8-11 классов приехали из Тюмени, Ишима, Тобольска и Тюменского района.

"Форум стал масштабнее. У нас было более 300 регистраций. Я рад, что все больше людей узнают о таком событии, что они готовы узнавать про себя что-то новое, размышлять над тем, кем они хотят видеть себя в будущем", — поделился с корреспондентом "Тюменской линии" pr-менеджер и agenda manager форума Данил Гаршин.

Для участников организовали различные воршкопы. Ребята узнали о том, как выбрать свою первую профессию, как стать востребованным в мире перемен, как монетизировать свою идею, поговорили о навыках будущего, важных для диплома и многом другом. Экспертами стали основатель и руководитель Школы нового поколения YT-School Юлия Борисова, независимый детский профориентолог и карьерный консультант Антон Переладов, эксперт офиса трансформации ТюмГУ Альберт Бранд и другие.

Также состоялась ярмарка возможностей, где университеты, колледжи и компании представили свои образовательные программы. К примеру, волонтёры-медики из ТМУ продемонстрировали школьникам приемы оказания помощи.

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"Вообще в целом рассказываем, что можно получить в нашем университете, куда стоит стремиться и о различных бонусах, которые у нас можно получить", — поделился студент из Тюменского государственного медицинского университета Данил Воробьев.

Восьмиклассница Арина Бурхонова из 82 гимназии пришла сюда, чтобы заранее определиться с поступлением. В результате юная тюменка выбрала профессию юриста, на которую решила обучаться в ТюмГУ.

"До моего выпускного класса, конечно, все может измениться, но пока мне эта сфера ближе всего. Спасибо за это форуму, он очень интересный, здесь я нашла новых друзей", — добавила она.

Одиннадцатиклассницы Елизавета Кузьмич и Варвара Балабанова из школы №56 уже определились с профессией. Лиза собирается стать врачом, но пока не определилась с узкой направленностью, поэтому пришла на форум, чтобы пообщаться с представителями медицинской профессии. Девушка узнала подробнее о целевом обучении, как получить дополнительные баллы и про волонтерство.

"Мы обе хотим поступить на лечебное дело. Но лично мне хочется после обучения стать косметологом", — добавила Варвара.

Для тех, кто не смог посетить форум, организаторы провели прямые трансляции в официальной группе во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 12+

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Виктория Макарова

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# обучение , школьники

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