Память жертв Холокоста почтили в Тюменской области
Память жертв Холокоста почтили в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
В России проходит ежегодная "Неделя Памяти жертв Холокоста" — цикл мемориальных и просветительских мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине освобождения Красной Армией лагеря смерти Аушвиц.
В Тюмени "Неделю памяти" открыли серией лекций "Антисемитизм: от античности до нацизма".
В тюменской синагоге раввин Игорь Варкин 24 января провел поминальную молитву. Верующие зажгли мемориальные свечи, люди старшего поколения поделились личными воспоминаниями.
26 января состоялся кинопоказ документальной хроники о преступлениях фашизма с фрагментами интервью тех, кого спасли солдаты Красной Армии.
27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.