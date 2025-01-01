Память жертв Холокоста почтили в Тюменской области

| Фото: Комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: Комитет по делам национальностей Тюменской области

Память жертв Холокоста почтили в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

В России проходит ежегодная "Неделя Памяти жертв Холокоста" — цикл мемориальных и просветительских мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине освобождения Красной Армией лагеря смерти Аушвиц.

В Тюмени "Неделю памяти" открыли серией лекций "Антисемитизм: от античности до нацизма".

В тюменской синагоге раввин Игорь Варкин 24 января провел поминальную молитву. Верующие зажгли мемориальные свечи, люди старшего поколения поделились личными воспоминаниями.

26 января состоялся кинопоказ документальной хроники о преступлениях фашизма с фрагментами интервью тех, кого спасли солдаты Красной Армии.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.