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Память жертв Холокоста почтили в Тюменской области

Общество, 21:23 27 января 2025

Комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: Комитет по делам национальностей Тюменской области

Память жертв Холокоста почтили в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

В России проходит ежегодная "Неделя Памяти жертв Холокоста" — цикл мемориальных и просветительских мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине освобождения Красной Армией лагеря смерти Аушвиц.

В Тюмени "Неделю памяти" открыли серией лекций "Антисемитизм: от античности до нацизма".

В тюменской синагоге раввин Игорь Варкин 24 января провел поминальную молитву. Верующие зажгли мемориальные свечи, люди старшего поколения поделились личными воспоминаниями.

26 января состоялся кинопоказ документальной хроники о преступлениях фашизма с фрагментами интервью тех, кого спасли солдаты Красной Армии.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

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# комитет по делам национальностей

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