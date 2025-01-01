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Тюменских школьников ждут на региональный хакатон по мобильной робототехнике

Общество, 08:27 30 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регистрация на региональный хакатон по мобильной робототехнике "РоботОН 2025" открыта. Он пройдет в Тюмени в детском технопарке "Кванториум" (проезд Геологоразведчиков, 6а) 15 февраля, начало в 10 часов.

В хакатоне могут принимать участие команды обучающихся учреждений общего и дополнительного образования в возрасте от 7 до 17 лет включительно, сообщили в пресс-службе "Кванториума".

Мероприятие пройдет по направлениям: сумо управляемых роботов 25х25: образовательные конструкторы (до 17 лет включительно); интеллектуальное сумо 15х15: образовательные конструкторы (до 17 лет включительно); кегельринг для начинающих (7-11 лет) и другие.

Заявки на участие необходимо направлять до 11 февраля по ссылке.

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# кванториум , робототехника

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