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В тюменской Текутьевке стартует новый сезон проекта "Труженики тыла"

Общество, 08:41 30 января 2025

из сообщества "ТЕКУТЬЕВка | Тюмень" ВКонтакте | Фото: из сообщества "ТЕКУТЬЕВка | Тюмень" ВКонтакте

Открытие нового сезона проекта "Труженики тыла" состоится в Библиотеке истории города им. А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) 31 января. Начало в 17 часов, сообщили в пресс-службе учреждения.

На встречу приглашают всех, кому интересна история Тюмени, история трудового подвига горожан в годы Великой Отечественной войны, история Великой Победы. В 2025 году проект будет посвящен 80-летию Победы, году Защитников Отечества в России, Году героев Тюменской области.

"20 мая 2021 года приказом Президента Российской Федерации В.В. Путина Тюмени было присвоено звание "Город трудовой доблести". В 2020 году сотрудники Централизованной городской библиотечной системы подготовили историко-архивную справку для Российской академии наук с целью присвоения городу Тюмени этого почётного звания. Данная историко-архивная справка станет предметом обсуждения на встрече, открывающей юбилейный сезон проекта "Труженики тыла"", - отметили организаторы.

Отметим, в течение года на одной из встреч желающие смогут рассказать историю своих родных и близких, трудившихся в тылу. Для этого нужно прислать материалы на электронную почту citylib-history@yandex.ru или в сообщения группы библиотеки ВКонтакте.

Предварительно записаться на встречу и задать вопрос можно по телефону 22-52-37. Возрастное ограничение: 12+

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# библиотека , труженики тыла

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