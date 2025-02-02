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Около 50 школьников пополнили ряды юнармейского движения в Тюменской области

Общество, 17:03 02 февраля 2025

фото Минобороны РФ

Около 50 школьников пополнили ряды юнармейского движения в Тюменской области. Мероприятие прошло в дворце творчества и спорта "Пионер" в Тюмени.

В ходе торжественной церемонии школьники произнесли слова юнармейской клятвы, став полноправными участниками движения. Каждому новому юнармейцу вручили значок и юнармейскую книжку.

фото Минобороны

Отличившимся в научной, спортивной и творческой деятельности школьников наградили знаками отличия "Юнармейская доблесть" второй и третьей степени. Завершилась церемония прохождением участником юнармейского движения почетным маршем.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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# Минобороны , Юнармия

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