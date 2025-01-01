В тюменском аэропорту действует новая нумерация выходов на посадку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая нумерация выходов на посадку начала работать в тюменском аэропорту Рощино. Это связано с реконструкцией, строительством нового терминала, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Теперь выходы в центральном здании нумеруются от 3, 3А до 7, 7А. Номера 1, 1А, а также 2 и 2А присвоили гейтам в новом здании. Сейчас они не работают. Чтобы не запутаться и успеть к вылету, просим приезжать в аэропорт заранее", - рассказали в аэропорту.

Обновлённая нумерация указана на онлайн-табло и в посадочных талонах.