В тюменском аэропорту действует новая нумерация выходов на посадку
Общество, 14:15 31 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Новая нумерация выходов на посадку начала работать в тюменском аэропорту Рощино. Это связано с реконструкцией, строительством нового терминала, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Теперь выходы в центральном здании нумеруются от 3, 3А до 7, 7А. Номера 1, 1А, а также 2 и 2А присвоили гейтам в новом здании. Сейчас они не работают. Чтобы не запутаться и успеть к вылету, просим приезжать в аэропорт заранее", - рассказали в аэропорту.
Обновлённая нумерация указана на онлайн-табло и в посадочных талонах.