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В Тюменской области для многодетных семей действует минимальный тариф за электричество

Экономика, 18:05 31 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Семьи с тремя и более детьми в Тюменской области будут платить за электроэнергию по минимальному тарифу с января 2025 г. При этом льготу нужно оформить, сообщает региональеый департамент ЖКХ.

Минимальный тариф, вне зависимости от объемов потребления, будет применяться в отношении потребителей-собственников жилых помещений, являющихся членами многодетных семей. Льгота носит заявительный характер: для ее получения необходимо оформить заявление в "Личном кабинете клиента" либо обратиться в ближайший Центр обслуживания энергосбытовой компании. В Тюменской области это АО "Газпром энергосбыт Тюмень" или ОА "ЭК-Восток". Подтверждающим документом может быть удостоверение многодетной семьи.

Многодетные семьи платят по наименьшему тарифу, независимо от того, сколько намотал счетчик.

Утвержденные тарифы на электроэнергию и диапазоны объемов электропотребления на 2025 год опубликованы на сайте.

Энергетики напоминают - передавать показания приборов учета нужно ежемесячно до 25 числа, это позволит корректно рассчитать платеж за электроэнергию.

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# департамент ЖКХ , ЖКХ , льгота , многодетные семьи , электроэнергия

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