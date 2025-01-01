В Яндекс Картах появились 3D-модели достопримечательностей Тюмени

скриншот Яндекс Карты скриншот Яндекс Карты

Яндекс Карты создал трёхмерные цветные модели знаковых мест Тюмени. Объёмные изображения зданий и памятников Тюмени позволят жителям города рассмотреть привычные места с новых ракурсов, а туристам — изучить достопримечательности и лучше спланировать поездку.

Трёхмерными в картах стали 11 символов города: арка, Знаменский собор, музей "Городская дума", свеча памяти, филармония, надпись "Тюмень" на набережной, музей имени Словцова, усадьба Колокольниковых, церковь апостолов Петра и Павла, драматический театр и цирк.

Все объекты детально проработаны — видны даже небольшие элементы, важные для узнаваемого образа постройки. Например, флаги и звёзды на Арке и скульптуры около входа в драматический театр.

Чтобы увидеть трёхмерную модель, достаточно найти достопримечательность на карте и приблизить её. Рассмотреть объект можно со всех сторон: в веб-версии Карт для этого нужно нажать кнопку 3D, а в мобильном приложении — провести двумя пальцами вверх по экрану смартфона. Таким же образом можно вращать модель, изучая её с разных ракурсов, сообщает пресс-служба компании.

Яндекс Карты — универсальный сервис, который помогает людям ориентироваться в городе, находить места и строить до них маршруты на любом транспорте и пешком. В приложении можно легко найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуются 90 млн человек.

