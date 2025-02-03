4 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, Международный конгресс-холл) начнется Единый день консультаций предпринимателей. 18+

В Тюмени в 10 часов в ТРЦ "Арсиб Тауэр" (ул. Мельникайте, 116/1, 3 этаж) начнется работа "Палатки здоровья" в рамках Всемирного дня борьбы против рака. 18+.

В Тюмени в 10 часов на Станции переливания крови (ул. Энергетиков, 35) начнется акция "Подари жизнь". 18+

В Тюмени в 10 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, 15/1) откроется персональная выставка члена Союза художников России Алены Головырских "Лето Господне". 12+

В Тюмени в 12 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется литературно-музыкальная композиция "Белая Лилия" в рамках проекта "Память". 12+

В Тюмени в 12 часов в библиотеке "Олимп" (ул. Олимпийская, 20а) начнется вечер поэтического настроения "Загадочная нить судьбы" в 135-летию со дня рождения Бориса Пастернака. 12+

В Тюмени в 13 часов в детской библиотеке № 3 им. С.В. Мальцева (ул. Ямская, 110/4) начнется поэтическая встреча "Путешествовать между звездами" в рамках проекта "Станислав Мальцев: сказочник из Тюмени". 6+

В Тюмени в 13 часов 30 минут в библиотеке № 8 им. А.П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнутся исторические хроники "Сибирский след в победной битве за Сталинград". 12+

В Тюмени в 15 часов в "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция "Осознанное питание. Маленькие шаги к большим изменениям". 18+

В Тюмени в 17 часов в Штабе общественной поддержки "Единой России" (ул. Водопроводная, 36) начнется интеллектуальная игра "Сталинградская битва". 12+

Интересное в этот день:

960 — Тай-цзу стал императором Китая. Начало правления династии Сун.

1169 — в результате землетрясения в восточной Сицилии погибло 15 тысяч человек.

1582 — войска Речи Посполитой отступили от Пскова после продолжительной осады.

1719 — Пётр I издаёт указ о проведении первой переписи населения Российской империи.

1720 — Пётр I издаёт указ о сооружении в Петербурге шлагбаумов.

1722 — Пётр I вводит "Табель о рангах".

1755 — императрицей Елизаветой Петровной подписан указ о создании Московского университета.

1824 — изобретатель Чарльз Гудрич представил публике резиновые калоши.

1858 — Германом Гольдшмидтом открыт астероид 52 Европа.

1931 — в Курске заработала первая в России ветроэлектростанция.

1935 — пущен первый испытательный поезд Московского метрополитена.

1945 — 43-я армия 3-го Белорусского фронта И. Д. Черняховского, уничтожив гарнизон гавани Кранц, вышли на побережье Балтийского моря.

1970 — основан город Припять, в настоящее время заброшенный из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

2022 — открытие XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине (КНР).