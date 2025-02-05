В Тюменской области объем выданных кредитов снизился на 10 % за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 10 % снизился объем выданных кредитов в Тюменской области, Югре и на Ямале за год. В целом сумма ипотечных, потребительских и автокредитов превысила 963 млдр рублей, сообщает региональное отделение Банка России.

Вместе с тем, объем выдачи ипотечных кредитов снизился на 45 %. Причинами стали высокие ставки, ужесточение требований к заемщикам и условий по льготным ипотечным госпрограммам.

Отметим, что на счета жители юга региона и северных округов положили более 1,4 трлн рублей. Прирост за год составил 18 %.

Высокая ключевая ставка создает условия для того, чтобы люди чаще открывали вклады и реже брали кредиты. Это должно затормозить потребительский спрос и сдержать рост цен. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к цели 4 % в 2026 году.