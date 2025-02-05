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Спрос на повышение квалификации в IT в Тюмени увеличился в девять раз

Экономика, 09:13 05 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В девять раз вырос спрос на услуги по повышению квалификации по IT-специальностям в Тюмени за 2024 год. Увеличилось и количество предложений от участников рынка – плюс треть по сравнению с годом ранее, сообщают аналитики "Авито услуг".

Вместе с тем в 2,7 раза вырос спрос тюменцев на IT-услуги. Тенденция обусловлена изменениями в экономике и потребностями бизнеса, который нуждается в цифровых решениях.

В список самых популярных вошла услуга по разработке программных продуктов на Java. Отечественные компании автоматизируют процессы, персонализируют взаимодействие с клиентами и ищут решения для повышения эффективности.

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