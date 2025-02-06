Тюменские школьники посоревнуются в хакатоне по мобильной робототехнике
Общество, 08:27 06 февраля 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Региональный хакатон по мобильной робототехнике "РоботОн" пройдет в детском технопарке "Кванториум" 15 февраля. Участие в нем могут принять школьники от 7 до 17 лет включительно, сообщает ДТиС "Пионер".
К соревнованиям допускаются команды, состоящие из 1-2 человек и педагога-наставника. Всего предусмотрено семь направлений. Это сумо управляемых роботов 25*25 и интеллектуальное сумо 15*15, кегельринг для начинающих и макро, следование по широкой линии для начинающих, а также продолжающих, эстафета.
Заявки принимают до 11 февраля по ссылке.
Возрастное ограничение: 6+