Тюменские школьники посоревнуются в хакатоне по мобильной робототехнике

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный хакатон по мобильной робототехнике "РоботОн" пройдет в детском технопарке "Кванториум" 15 февраля. Участие в нем могут принять школьники от 7 до 17 лет включительно, сообщает ДТиС "Пионер".

К соревнованиям допускаются команды, состоящие из 1-2 человек и педагога-наставника. Всего предусмотрено семь направлений. Это сумо управляемых роботов 25*25 и интеллектуальное сумо 15*15, кегельринг для начинающих и макро, следование по широкой линии для начинающих, а также продолжающих, эстафета.

Заявки принимают до 11 февраля по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+