Юнармейцам Тюмени рассказали о способах эвакуации пострадавшего в медучреждение

фото департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ фото департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Юнармейцам Тюмени рассказали о способах эвакуации пострадавшего в медицинское учреждение

Участник специальной военной операции (СВО) Евгений Новицкий провёл занятие по медицинской подготовке с тюменскими юнармейцами.

В ходе занятия, которое прошло в рамках учебно-военных сборов на базе тюменского детского центра, военнослужащий рассказал о том, что необходимо иметь в составе армейской тактической аптечки. Он также напомнил порядок оказания первой медицинской помощи при применении жгутов, турникетов, давящих повязок, наложению шин на повреждённые конечности. Отдельный акцент был сделан на способах эвакуации пострадавшего в медицинское учреждение.

"Полученные вами навыки пригодятся не только во время возможно будущей службы, но и в туристическом походе", - отметил Евгений Новицкий.

После занятия Евгений рассказал о своей службе, боевых товарищах и поговорил с подрастающим поколением о значении таких слова как "мужество", "честь" и "отвага". Учебно-военные сборы продлятся в течение недели. Для школьников организуют занятия по основам военной службы, уроки мужества и кинолектории. Основная цель – это патриотическое воспитание и популяризация военной службы в глазах юнармейцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.