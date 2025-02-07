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Тюменцы еще успевают увидеть оригиналы картин Дали, Пикассо, Матисса

Общество, 10:35 07 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Шедевры мастеров Парижской школы" работает в музейном комплексе им. Словцова до 9 марта. Затем оригинальные картины Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала и многих других мастеров отправят владельцу коллекции - директору Санкт-Петербургской компании Bashmakov Gallery Павлу Башмакову.

С момента открытия экспозиции, 26 сентября 2024 г., с работами известных художников XX столетия успели познакомиться более 10 тыс. посетителей. Всего вниманию гостей представлено более 150 картин.

"Все произведения — подлинники, многие работы, представленные на выставке, ранее экспонировались в Эрмитаже", - отметили в музейном комплексе.

Возрастное ограничение: 12+.

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# выставка , музей Словцова

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