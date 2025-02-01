Московские артисты исполнят для тюменцев "Сильву" и "Сказки Венского леса"
Оперетту "Сказки Венского леса" исполнят артисты музыкальных театров Москвы в Тюменской филармонии 7 марта, "Сильву" - 8 марта.
По информации Тюменского концертно-театрального объединения, перед слушателями выступят: народная артистка России Елена Ионова, заслуженный артист России Петр Борисенко, лауреаты международных конкурсов Александр Каминский, Дарья Вуйчик, Надежда Гамаюн, Роман Котляров, Кирилл Панфилов, Сергей Каныгин, Леонид Бахталин, Ольга Белохвостова и многие другие.
"Сказки Венского леса" - это остроумная музыкальная комедия положений создана по мотивам водевиля Э. Лабиша "Милейший Селимар" с использованием музыки И. Штрауса. Автор сценической редакции, режиссер и главный герой спектакля - заслуженный артист РФ, солист театра "Московская оперетта" Петр Борисенко.
Оперетта "Сильва" - одно из самых известных сочинений австро-венгерского композитора Имре Кальмана. Ее премьера состоялась в Вене 19 ноября 1915 года.
Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.
Возрастное ограничение: 16+.