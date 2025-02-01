Тюменские краеведы представят винтажную коллекцию вещей из 1980-х

| Фото: Областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева | Фото: Областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева

Встречу "Сельхозинститут. Молодость 80-х" организует краеведческий клуб Менделеевки "Тюменская старина" 25 февраля. Мероприятие пройдет в седьмом учебном корпусе ГАУ Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 2/7), вход бесплатный.

Как отметили в пресс-службе областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева, участники клуба расскажут, чем жил один из главных вузов Тюмени в 80-е годы прошлого столетия: как студенты учились, работали, занимались спортом, танцевали на молодёжных вечерах. И самое главное, как они относились к моде. Вместе со своими внуками участники "Тюменской старины" собрали коллекцию винтажных вещей того времени.

Организуют встречу краеведческий клуб Менделеевки "Тюменская старина", областной региональный Центр активного долголетия реабилитации и геронтологии, ГАУ Северного Зауралья.

Запись на мероприятие обязательно по телефону: +7 (3452) 565-300, доб. 4141.

Возрастное ограничение: 12+