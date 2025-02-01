  • 12 февраля 202512.02.2025среда
  • USD95,8024
    EUR99,1953
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер юго-западный

Тюменские краеведы представят винтажную коллекцию вещей из 1980-х

Общество, 17:23 12 февраля 2025

Областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева | Фото: Областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева

Встречу "Сельхозинститут. Молодость 80-х" организует краеведческий клуб Менделеевки "Тюменская старина" 25 февраля. Мероприятие пройдет в седьмом учебном корпусе ГАУ Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 2/7), вход бесплатный.

Как отметили в пресс-службе областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева, участники клуба расскажут, чем жил один из главных вузов Тюмени в 80-е годы прошлого столетия: как студенты учились, работали, занимались спортом, танцевали на молодёжных вечерах. И самое главное, как они относились к моде. Вместе со своими внуками участники "Тюменской старины" собрали коллекцию винтажных вещей того времени.

Организуют встречу краеведческий клуб Менделеевки "Тюменская старина", областной региональный Центр активного долголетия реабилитации и геронтологии, ГАУ Северного Зауралья.

Запись на мероприятие обязательно по телефону: +7 (3452) 565-300, доб. 4141.

Возрастное ограничение: 12+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюменская областная научная библиотека

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 12.02.2025Нефтепроводная компания участвует в благотворительном проекте "День рождение зебры"
18:18 12.02.2025Тюменцам представят уникальную коллекцию женских портретов XIX – начала XX века
18:07 12.02.2025Новый газопровод открыли в деревне Онуфриево Исетского района
17:56 12.02.202513 февраля - события дня