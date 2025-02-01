Тюменцев приглашают поучаствовать в марафоне "Сила России"

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Жители Тюменской области могут принять участие в марафоне "Сила России", который организует партия "Единая Россия" совместно с олимпийскими чемпионами. Мероприятие стартует 20 февраля и завершится 3 сентября.

Всероссийский спортивный марафон "Сила России" пройдет уже в четвёртый раз. В этом году он приурочен к Году Защитника Отечества. Все желающие смогут бесплатно позаниматься спортом вместе с известными российскими тренерами и спортсменами, сообщается на сайте "Единой России".

Проект, по словам секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, объединил титулованных спортсменов, готовых делиться опытом и помочь прививать любовь к спорту.

"В тренировках принимают участие дети, взрослые, пенсионеры, люди с инвалидностью. Присоединяются к занятиям и участники спецоперации. В этом году планируем привлекать бойцов СВО, их семьи и близких как можно чаще, ведь спорт – это ещё и отличный способ реабилитации. А для посетителей тренировок – возможность пообщаться с Героями лично. Приглашаем всех присоединиться к нашему марафону", – сообщил Владимир Якушев.

Участники "Силы России" также смогут больше узнать о боевых и спортивных подвигах защитников Отечества. Одно из направлений марафона – тренировки для инвалидов боевых действий.

"В этом году мы впервые запускаем отдельное направление, посвящённое достижениям спортсменов, чья сила духа вдохновляет, рассказала председатель Центрального совета сторонников "Единой России" Ольга Занко. - Мы хотим показать, что, столкнувшись с разными вызовами судьбы, получив ранения, можно добиваться выдающихся успехов в спорте. Спорт – это не только возможность сохранять физическую активность и хорошую форму, но и мощный источник вдохновения, способный дарить веру в себя, помогать преодолевать трудности, находить друзей, товарищей, единомышленников. Мы верим, что поддержка и единство делают нас сильнее, и именно поэтому объединяем усилия с фондом "Защитники Отечества", Паралимпийским комитетом и некоммерческими организациями, которые с большой ответственностью помогают людям с инвалидностью".

С 20 февраля жители регионов смогут принять участие в массовых катаниях на коньках, забегах, товарищеских хоккейных матчах, заняться велосипедным, парусным спортом и другими направлениями. Важной составляющей станет просветительская программа, посвящённая историям защитников Отечества, которые, преодолев вызовы войны и травмы, смогли добиться выдающихся успехов в спорте.

Среди таких Героев — участник Великой Отечественной войны, олимпийский чемпион по гимнастике Виктор Чукарин. Памяти его подвига посвятят одно из ключевых спортивных мероприятий марафона, организованное при участии заслуженного мастера спорта России, олимпийского чемпиона, гимнаста Никиты Нагорного.

Марафон "Сила России" объединил спортивные некоммерческие организации и привлёк поддержку известных спортсменов и общественных деятелей. Среди них – Александр Карелин, Александр Легков, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Николай Валуев и другие.

"Идея сторонников "Единой России" объединила в марафон прославленных тренеров, учителей физкультуры, титулованных атлетов и начинающих спортсменов. Марафон "Сила Росии" предоставил превосходные условия для совместных тренировок, товарищеских матчей и мастер-классов. Уверен, предстоящий этап марафона, проходящий в Год защитников Отечества, откроет новые возможности для продвижения верных ценностей и спортивных ориентиров!" – подчеркнул Герой России, многократный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин.

Регистрация для участников доступна с 20 февраля на сайте проекта. Проект реализуется сторонниками "Единой России" в рамках выполнения раздела народной программы "Гражданская солидарность и молодёжная политика".